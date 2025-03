Sololaroma.it - Croazia-Francia, il pronostico di Nations League: sì a GOL e Over

Leggi su Sololaroma.it

Durante questa sosta per le nazionali si disputeranno i quarti di finale di. Oltre a Italia-Germania, spicca la sfida tra, finaliste nella finale del Mondiale del 2018, quando i francesi si imposero per 4-2. La partita di andata è in programma giovedì 20 marzo a Spalato, mentre il ritorno è previsto domenica 23 a Parigi. I Blues partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.05, mentre il pareggio e il successo dei croati sono dati rispettivamente a 3.25 e 3.65. La forma diLanon sta vivendo un periodo entusiasmante, non avendo vinto nessuna delle ultime tre partite disputate. A novembre, dopo la sorprendente sconfitta contro la Scozia, sono arrivati due deludenti pareggi incontro Polonia e Portogallo.