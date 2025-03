Tarantinitime.it - Crisi della Fondazione Cittadella della Carità: incontro nuovamente rinviato

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa UGL Salute esprime una forte preoccupazione per il rinvio dell’previsto per il 18 marzo 2025 presso la Regione Puglia con la Task Force (ultimo avvenuto il 28 gennaio), sulla graveCittadi Taranto. Il nuovoè stato posticipato al 1° aprile, su richiesta dell’azienda subentrante, nonostante le difficoltà economiche e i disagi che da mesi i lavoratoristruttura stanno affrontando.Il rinvio, che arriva in un momento già critico, non tiene contodifficile situazione in cui versano i dipendentiCitta, con arretrati che si sono accumulati, alimentando un malcontento crescente tra il personale, nonostante l’avvenuto il 25 febbraio 2025 con il nuovo CDA, che ha espresso parole positive su eventuali azioni da intraprendere ma non ha garantito alcun pagamento di quanto dovuto ai lavoratori.