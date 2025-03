Quotidiano.net - Crew Dragon Freedom ammarata nel Golfo del Messico: rientrati gli astronauti dopo 9 mesi

La navettaneldelal largo di Tallahassee (Florida). Con la navetta sono finalmentea Terra i duedella Nasa Suni Williams e Butch Wilmore rimasti bloccati per novesulla Stazione Spaziale Internazionale, dove erano arrivati a giugno 2024 con la Starliner.