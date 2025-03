Cataniatoday.it - Credito al consumo, la Regione stanzia di 30 milioni per pagare gli interessi degli acquisti

Leggi su Cataniatoday.it

Via libera dalla giunta regionale al decreto attuativo della norma sui contributi a fondo perduto per l’abbattimentosui prestiti al. Il governo regionale ha approvato il testo presentato dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, che eroga le risorse per.