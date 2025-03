Lopinionista.it - Creatività all’aria aperta con Giotto be-bè My First Open-Air Set

Con l’arrivo della primavera, cresce il desiderio di uscire ed esplorare il mondo giocando.be-bè My-Air Set è il compagno ideale per bambine e bambini più piccoli, celebrando il divertimento e labe-bè, la linea nata nel 2004, ha rivoluzionato il mercato degli strumenti per ladedicati alla prima infanzia (2-5 anni), diventando la prima linea a unire colore, gioco e divertimento, garantendo al contempo la massima sicurezza.be-bè My-Air Set, offre un’esperienza unica di gioco, incoraggiando lo sviluppo motorio e cognitivo e promuovendo contemporaneamente la gioia del gioco.Il set include una serie di attività coinvolgenti, come maxi gessi colorati, dermatologicamente testati e sicuri per la pelle, ideali per creare piccole grandi opere d’arte sull’asfalto o percorsi di gioco da fare con gli amici.