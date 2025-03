Movieplayer.it - Coyote vs Acme potrebbe arrivare nei cinema: Warner Bros mette in vendita il film

Ilvs, la cui distribuzione era stata cancellata nonostante i buoni risultati delle proiezioni test,debuttare sul grande schermo.vs., ilcon star Will Forte e John Cena, è stato messo indae finalmentesugli schermi. Ketchup Entertainment di Gareth West sta negoziando l'acquisizione, per un prezzo di circa 50 milioni di dollari, del progetto che unisce animazione e riprese live-action. Il possibile futuro divs.L'accordo non è stato ancora raggiunto e, nonostante non ci sia ancora nulla di certo, le fonti di Deadline sostengono che ci si stia muovendo verso la direzione giusta. Il progettoforsenelle sale nel 2026. Ketchup, in precedenza, ha .