Ilrestodelcarlino.it - Covid, cinque anni dopo: "Lavoro, dolore e impegno. Una lezione da ricordare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Luca Montaguti*Conservo una foto della prima riunione (9 marzo 2020) che noi della Medicina Interna del Bufalini facemmo prima che il nostro, per duee mezzo incalzati dalle varie ondate in cui il virus continuava a toccare picchi di contagio, diventasse reparto. E’ quella l’immagine che mi riporta indietro di. Capimmo in quell’occasione che saremmo diventati altro da quello che eravamo. E’ stato anche il momento del terrore. Chi poteva si chiudeva in casa lontano dai congiunti per evitare di contagiarli nel caso in cui anche noi avessimo contratto il virus. "E’ stata una cosa che solo noi possiamo capire" mi dice ancora oggi il dottor Beniamino Praticò, il primario di allora, di cui in quel momento ero il vice. Tra noi medici non ne parliamo volentieri perché fu troppo doloroso.