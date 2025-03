Leccotoday.it - Costantin, i 100 anni di una gelateria simbolo del lago

Leggi su Leccotoday.it

"Ciao, ci vediamo stasera in Gel". Da questo semplice appuntamento sono nate non solo forti amicizie e vissuti tanti dolci momenti in compagnia, ma sono sbocciati dei veri e propri amori finiti all'altare a pronunciare il fatidico "Sì". E poi, nel prosieguo della vita. "Mia figlia prima, i miei.