Costa d’Amalfi finalmente visioni meno provinciali

Tempo di lettura: 3 minutidi Gigi CaliuloC’è più di una buona notizia che viene fuori dal “Manifesto per il Turismo in provincia di Salerno” diffuso dal presidente di Federalberghi Antonio Ilardi.Il documento contiene spunti interessanti e proposte che sarebbe assurdo non condividere.Ma la vera “notizia” è chesi è preso atto che ilnon corre alcun rischio di ridimensionamento e, adi un anno dalla ripresa dei voli di linea, è ormai una realtà del panorama internazionale del trasporto aereo.Nel documento vergato da Ilardi, infatti, gli unici riferimenti all’aeroporto di Salerno riguardano il potenziamento dell’interscambio su ferro e gomma, il miglioramento dei collegamenti da e per le località del Cilento e della Costiera Amalfitana, lo sviluppo e il rilancio del marketing di tutto il territorio.