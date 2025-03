.com - Cos’è la magnitudo durata (MD) e perché si usa nel monitoraggio sismico dei vulcani campani

Come si calcolano i valori di potenza dei terremoti? Per isi utilizza la(Md) a differenza di altre tipologie di valutazione come lalocale o lamomento.utilizzare un sistema di calcolo differente rispetto a quello utilizzato dal resto della rete sismologica italiana? Quali sono le differenze esono monitorati in modo speciale?Con la pubblicazione dell’ultimo bollettino dell’Istituto Nazional di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è bene chiarire la terminologia utilizzata per comprendere meglio ciò che sta accadendo nell’area dei Campi Flegrei.Com’è vivere in una zona sismica con scosse continue?ed errore nella stima della scossa del 13 marzoAlle 1,25 del 13 marzo, nella zona di Bagnoli (NA), si è verificato un eventoavvertito distintamente dalla popolazione e che ha messo a dura prova la resistenza degli edifici della zona con alcuni considerati non sicuri con conseguente sgombero.