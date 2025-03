Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il Manifesto di Ventotene, scritto da tre antifascisti messi al confino da Mussolini che sognavano un’Europa unita e con “poteri reali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A cosa si riferisce la presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando decide di selezionare qualche frase deldiper concludere che “non è questa l’Europa” che intende lei? Ildioriginariamente aveva un altro titolo: “Perlibera e. Progetto d’un”. Il centro del documento è la necessità di una unità politica europea ed è per questo che è considerato uno dei testi fondanti dell’Unione europea. A scriverlo furono Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Era il 1941: tutt’e tre – per decisione del regime fascista – erano alsull’isola di, al largo delle coste laziali, nel Mar Tirreno. Fu un testo profetico ma anche quasi utopico, se viene inserito nell’epoca in cui viene: il fascismo di Benitoera ancora in piedi, la Germania e l’Italia erano in guerra contro Francia e Regno Unito e organizzavano campagne di espansione in Grecia o in Russia.