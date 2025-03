Donnapop.it - Cos’è il manifesto di Ventotene? Perché Giorgia Meloni dovrebbe vergognarsi dopo le sue parole

Leggi su Donnapop.it

Ildiè uno dei documenti fondanti dell’idea di un’Europa unita, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, due figure di spicco del movimento antifascista italiano. Questonacque in un contesto storico drammatico, durante il confino dei suoi autori sull’isola di, e mirava a promuovere un’Europa federale come antidoto alle atrocità del fascismo e della Seconda guerra mondiale.Il documento non solo è simbolo di speranza e democrazia, ma è anche il cuore pulsante dei valori che hanno ispirato la creazione dell’Unione Europea. Recentemente, ilè stato al centro di un acceso dibattito politico durante una seduta in Parlamento, scatenando una reazione dura da parte delle opposizioni, specialmenteledella premier