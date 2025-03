Notizie.com - Cos’è il manifesto di Ventotene e perché Giorgia Meloni l’ha usato per attaccare l’opposizione

Ildi“non è la mia Europa”. Queste parole dihanno scatenato minuti di caos alla Camera dei deputati oggi, mercoledì 19 marzo.ildiper(Ansa Foto) – notizie.com“Questa non è la mia Europa”: forti e chiare le parole della premierche hanno reso la situazione incandescente alla Camera dei deputati. Nel mirino, ilsimbolo dell’Europa, quello di, rispetto al quale “non mi è chiarissima neanche l’idea di Europa alla quale si fa riferimento”. Il documento è stato citato dai manifestanti di Piazza del Popolo lo scorso sabato: “Spero che tutte queste persone in realtà non l’abbiano mai letto,l’alternativa sarebbe spaventosa”. Il motivo? Alcuni passi del, che la premier ha letto davanti ai deputati: “La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria”, uno di essi.