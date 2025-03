Quotidiano.net - Cos’è il Manifesto di Ventotene. Cosa dice il testo citato dalla Meloni alla Camera

Roma, 19 marzo 2025 – Bagarredei Deputati. Il presidente Fontana è stato infatti costretto a sospendere la seduta in seguitocitazione critica che la premier Giorgiaha fatto di alcuni passaggi deldi, scatenando la reazione dei deputati dell’opposizione. Maildi? E perché ha scatenato la bagarreè un isola del mediterraneo, tra Lazio e Campania. Ilprende il nome proprio dal luogo in cui è stato scritto da oppositori del regime fascista che vi erano al confino. La prima copia deldiIlIldi– che aveva come titolo originale “Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un” – è un documento per la promozione dell'unità politica europea scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di, nel mar Tirreno, per poi essere pubblicato da Eugenio Colorni, che ne scrisse personalmente la prefazione.