Notizie.com - Cos’è, a cosa serve e quanto costa la cura degli inibitori Parp di Bianca Balti: la spiegazione dell’esperta

Leggi su Notizie.com

ha annunciato di doversi fermare tre mesi per iniziare la nuovacon gliper il suo tumore. Sui social la modella parla del suo mese dopo la fine della chemioterapia.lacondie come funziona (ANSA) Notizie.comLa splendida top model classe 1984 di Lodi è diventata negli ultimi mesi un vero e proprio simbolo della lotta al cancro, da quando nel settembre scorso aveva rivelato di avere un cancro ovarico al terzo stadio. Già nel 2022 aveva scoperto di essere portatrice del gene BRCA1 che l’aveva portata a una doppia mastectomia preventiva. Il suo coraggio, a iniziare dalla volontà di presentarsi completamente calva e sempre luminosa anche al Festival di Sanremo 2025, ha dato forza a molte persone. In queste ore si sta parlando dellacon glia cui sarà sottoposta.