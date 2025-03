It.newsner.com - Cosa succede al corpo dopo la rimozione della colecisti

L’asportazionecistifellea () è un intervento comune, soprattutto per chi ha a che fare con calcoli biliari dolorosi o con una malattiacistifellea. Mentre l’intervento in sé è di routine, molte persone si chiedono come reagisce l’organismo quando questo piccolo ma importante organo viene rimosso.Lapuò essere piccola, ma svolge un ruolo importante nella digestione. Questo organo a forma di pera, situato appena sotto il fegato, immagazzina la bile, un liquido digestivo che aiuta a scomporre i grassi.Quando si mangia, la cistifellea rilascia la bile nell’intestino tenue per favorire la digestione.Prima di scoprire checi si può aspettare quando questo potente organo viene a mancare, esaminiamo innanzitutto alcuni problemi comunicistifellea.