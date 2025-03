It.newsner.com - Cosa significa se le dita cambiano colore, medici avvertono

Il cambiamento didellepuò essere un segno della malattia di Raynaud. Ora un medico di alto profilo ci spiegac’è dietro.Se le mani o i piedicon il freddo, potrebbe essere un segnale da tenere d’occhio.Il dottor James O’Donovan, che ha conseguito tra l’altro una laurea inna in invecchiamento e salute, spiega alle sue centinaia di migliaia di follower su YouTube come funziona il tutto.”Nella malattia di Raynaud, le arterie più piccole che irrorano la pelle si restringono in risposta a fattori scatenanti, come il freddo, e questo limita il flusso sanguigno nelle aree colpite, che viene chiamato vasospasmo, dando origine ai sintomi della malattia di Raynaud”, spiega O’Donovan nel video, secondo quanto riportato dal Mirror.”Con il tempo, le piccole arterie possono ispessirsi leggermente e questo può limitare ulteriormente il flusso sanguigno.