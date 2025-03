Iltempo.it - Cosa penso di Ventotene? Chi stava veramente con Spinelli ora dice che ragione Meloni

Nel nostro Parlamento di burloni ci si scanna su, unadi oltre 80 anni fa. E la cultura che attacca Giorgiaè quella del comunismo degli anni ‘40 filo-sovietico: questo comunismo sovietico non solo va censurato da tutti, ma andrebbe censurato in generale in ogni democrazia. Invece noi non soltanto ci infervoriamo, ma abbiamo all'Europarlamento degli eurodeputati italiani come Ilaria Salis che la proprietà privata propongono di abolirla adesso e di occupare le case degli altri per risolvere il problema abitativo. Le frasi che ha citatosono inaccettabili in una democrazia. Il punto del direttore Tommaso Cerno.