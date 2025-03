Ilrestodelcarlino.it - Cosa ha raccontato Loris Bianchi sull’incidente di Giuliano, figlio di Pierina

Rimini, 19 marzo 2025 – “Ho sempre pensato a una correlazione tra l’incidente die la morte di sua madre. Mi dispiace se mia sorella mi ha mentito”. Sono le parole di, fratello di Manuela, nuora diPaganelli uccisa la notte del 3 ottobre 2023 a Rimini, rilasciate in esclusiva a Storie Italiane la trasmissione di Rai1. Convocato ieri dalla polizia stradalehaagli agenti la mattina dell’incidenteSaponi,die marito di Manuela. “Mi aspettavo di essere chiamato, dalla stampa si vociferava e non mi ha sorpreso – prosegue-. Di quella mattina non ricordo l’orario preciso, ma tra le otto e le otto e mezza vidi Louis salire dalla rampa che porta al garage. Era in tuta sportiva, probabilmente si accingeva ad andare a correre come era sua abitudine.