Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di mercoledì 19 marzo 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19è la festa del papà, che coincide anche con la celebrazione di San Giuseppe. Una giornata di svago,seppure al centro della settimana. Ecco come trascorrerla al meglio, traculturali e appuntamenti imperdibili. Alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori, si discute di Non siete ancora stati sconfitti di Alaa Abd El-Fattah. Previsto il reading di Patrick Zaki con Alessandra Fabbretti. Alle 18.30, l'Auditorium del Mast ospita Amitav Ghosh che presenta il suo libro Fumo e ceneri Il viaggio di uno scrittore nelle storie nascoste dell’oppio, in dialogo con Carlo Pizzati. Alle 19.30, da AngelicA arriva la musica di Francesco Corvi, elettronica, e Clara La Licata. Alle 20.30, la musica invade la Sala Marco Biagi del Quartiere Santo Stefano, con il filosofo Massimo Donà e il pianoforte di Giuseppe Fausto Modugno e Carlo Balzaretti.