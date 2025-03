Liberoquotidiano.it - "Cosa faccio con Alberto Stasi un paio di volte al mese": la rivelazione di Vittorio Feltri

"Undialportoal ristorante a Milano".non ha mai creduto alla colpevolezza del ragazzo, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il direttore del Giornale è sempre stato convinto della sua innocenza. E non ha nascosto il piacere di trascorrere del tempo con lui. Soprattutto se si pensa che "tra poco uscirà per fine pena". "Certo, andare al ristorante con qualcuno è molto piacevole - ha spiegatoin un'intervista rilasciata al Corriere della Sera -. È una forma conviviale che non tramonterà mai. Non importa quello che mangi. A me piace far sedere le persone a tavola. I miei appuntamenti li organizzo sempre al ristorante. Per esempio,, quello che è considerato l'assassino di Chiara Poggi e non lo è, undiallo porto a 'Il Baretto' di Milano.