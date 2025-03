Liberoquotidiano.it - "Cosa è successo prima delle telefonata con Putin": Trump svela un pesante retroscena

I colloqui per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina continueranno domenica nella città saudita di Gedda. Lo dichiara l'inviato speciale del presidente americano Donald, Steve Witkoff. In un'intervista a Fox News, rilasciata dopo la lungadicon il presidente russo Vladimir, Witkoff che è inlinea nei dossier ucraino e mediorientale, ha affermato che i colloqui per un accordo di cessate il fuoco "inizieranno domenica a Gedda". Riferendosi a un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche e sugli obiettivi nel Mar Nero, Witkoff ha aggiunto: "penso che entrambi i punti siano stati accettati dai russi". "Sono sicuramente fiducioso sul fatto che anche gli ucraini siano d'accordo", ha concluso. Intanto il presidente Donaldin un'intervista concessa a 'Washington Examiner' poco dopo il colloquio con il leader russo hato un: "Con Vladimirè stata unamolto buona.