Cosa dice L’albero , film d'esordio imperdibile, sulle fragilità dei ventenni

dal 20 marzo al cinema, è un progetto che ha incuriosito cinefili e critica ben prima del suo debutto nelle sale. Ha infatti partecipato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024 e vanta nel suo cast Tecla Insolia e Carlotta Gamba, entrambe apprezzate attrici della Generazione Z, per non parlare del suo tema principale, la giovinezza, incastrata in un saliscendi di malinconie.Una sensazione agrodolce permea infatti il trailer ufficiale dell’opera, aperto da un mix di immagini che potrebbero appartenere a una comune quotidianità e che, invece, sono il preludio di una storia di perdita di controllo fuori dall’ordinario (ma quanto, di fatto?).Ciò che ci si aspetta di osservare da spettatori è la ragione del culmine di un terremoto evidente. Nel frattempo, non si può fare a meno di interrogarsi sul perché i vent’anni siano ancora centrali nei nostri discorsi e sugli argomenti accarezzati dalla pellicola possano comunicare – senza generalizzazioni – giovani che si sentono fragili e feriti in (e da) quella fase della vita.