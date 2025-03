Ultimouomo.com - Cosa bisogna sapere della causa della PTPA al tennis mondiale

Il 18 marzo la, acronimo di ProfessionalPlayers Association, ha deciso di andare in tribunale contro praticamente tutte le associazioni principali delcome WTA, ATP, ITF e persino l’ITIA, già protagonista del caso Clostebol per il numero uno del mondo Jannik Sinner. L’accusa essenzialmente è quella di formare un “cartello” (sic), impegnato a raccogliere i proventi generati daiti stessi ma che è al contempo incapace di difendere i loro veri interessi. Tra gli accusati mancano i quattro Slam e le rispettive associazioni che li guidano, anche se nel corso del lungo documento (163 pagine) depositato a una corte di New York vengono citati come “co-conspiratori”.COS’È LAPrima di passare a chi ha deciso di mettere il suo nome tra i proponenti di questaè giusto parlare un po’