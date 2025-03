Lanazione.it - Cortona, 70esima edizione della Mostra dei bovini di razza Chianina

Arezzo, 19 marzo 2025 – È un’rotonda quella che ci si appresta a celebrare a Fratticciola. La località cortoneseValdichiana è pronta per ospitare la 70^deidi. Sabato 22 e domenica 23 marzo al MuseoCiviltà contadina di Fratticciola si terrà la due giorni dedicata al «Gigante bianco». Fra le conferme ci sono il mercato del vitellone da carne e il concorsovitelle da carne pregiata, la fiera agroalimentare e lamercato delle attrezzature agricole e prodotti del territorio. Non mancano «show cooking» e degustazioni, spettacoli e momenti per i più piccoli, oltre alla Fiera agroalimentare e allamercato di attrezzature agricole e prodotti del territorio che saranno attive nei due giorni. Durante tutta la duratamanifestazione sarà attivo uno stand gastronomico curato dall’Associazione “Il Carro” di Fratticciola.