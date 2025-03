Ilrestodelcarlino.it - Corto di sartoria con Laura Vallieri

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara organizza nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 “Dacciuntaglio! E poi cuci”, un corso dia cura della modista. Il corso è suddiviso in quattro incontri per la durata di 3 ore ciascuno tutti i mercoledì dalle 18 alle 21.fonda nel 1995 il suo primo laboratoriole a Copparo, dedicandosi principalmente all’abito da cerimonia per donna, uomo e bambino. La conoscenza di tessuti biologici certificati da Gots (Global Organic Textil Standard) come l’ortica, il bamboo, la canapa e il cotone trasformano lanel progetto Vivinaturale, che non si limita solo all’abito da cerimonia ma anche al casual. L’obiettivo è il confezionamento di una gonna con tasche e cerniera in canapa, tessuto tipico del territorio ferrarese.