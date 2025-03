Ilrestodelcarlino.it - Corteo pro Palestina senza preavviso: bruciate bandiere israeliane e Usa, la Digos al lavoro

Bologna, 19 marzo 2025 – Laè alsulla manifestazione di ieri, non preavvisata, organizzata dai Giovani Palestinesi per protestare contro la violazione del cessate il fuoco, da parte di Israele, a Gaza, con bombardamenti e oltre 400 morti. MANIFESTAZIONE PRODurante il, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone, partito alle 20,40 da piazza Maggiore e conclusosi, dopo circa due ore di cammino, in piazza dell’Unità, sono stati bruciati manifesti con la bandiera di Israele e degli Stati Uniti. Adesso la polizia sta lavorando per individuare eventuali profili di responsabilità.