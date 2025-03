Ilgiorno.it - Corruzione e frode negli appalti. Commesse con i fondi del Pnrr. Emessi sette avvisi di garanzia

, falso, peculato, indebita destinazione di denaro,nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato: sono i reati ipotizzati dalla Procura di Pavia che sta indagando su alcuni interventi in via di realizzazione in diversi centri delle province di Pavia, Milano, Vercelli e Alessandria. Tutti i lavori avrebbero come filo conduttore un imprenditore di Alessandria che, stando a quanto riporta una nota, "grazie alla connivenza dei pubblici ufficiali indagati ha ottenuto l’affidamento di numerosepubbliche, finanziate anche conprovenienti dal, in violazione di plurimi reati contro la pubblica amministrazione". Per vederci chiaro, ieri mattina all’apertura degli uffici i militari della Gdf di Pavia si sono presentati in diverse sedi municipali e hanno sequestrato materiale e documentazione a casa degli indagati, oltre ad altre carte nelle società, per accertare la regolarità delle operazioni di affidamento die sub-, degli stati di avanzamento lavori e della loro relativa liquidazione.