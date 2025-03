Ilfattoquotidiano.it - “Corre alla stessa velocità di un essere umano, è inquietante”: fa discutere il nuovo “successo” di Spot, il cane robot da 75 mila euro

, ilsviluppato da Boston Dynamics, rappresenta una delle innovazioni più avanzate nel campo dellaica. Prodotto da un’azienda americana specializzata in ingegneria eica,è progettato per compiti particolari e costosi, con un prezzo che si aggira intorno ai 74dollari (circa 75). Solitamente, le sue applicazioni si concentrano su ispezioni industriali in siti complessi come centrali elettriche o aree contaminate. Inoltre, questo tipo diviene utilizzato anche in ambito militare. In passato, un modello simile aveva suscitato polemiche per aver montato un fucile sul dorso, portando la discussione sulle sue potenziali applicazioni controverse.Recentemente, Boston Dynamics ha introdotto una nuova funzionalità che permette adire a unadi circa 19 km/h, tre volte quella che poteva raggiungere in precedenza.