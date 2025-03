Sport.quotidiano.net - Coreografia contro la Juve. Maxi-multa al club viola

Unasenza precedenti. Che potrebbe spingere la Fiorentina a presentare già oggi ricorsouna decisione mai così dura nei confronti di una società di calcio. Il riferimento va ai 50mila euro con cui il giudice sportivo della Serie A ha sanzionato la società, rea di aver permesso ai suoi tifosi di realizzare la tanto discussain curva Ferrovia domenica scorsa in occasione della sfida con lantus. Uno "m." formato da migliaia di cartoncini che, per quanto censurato dai broadcaster della supersfida del Franchi, ha fatto in fretta il giro del mondo grazie ai social diventando, da un lato, oggetto di scherno per i supporters di tutta Italia ma anche uno dei primi turbamenti della società bianconera, che oltre a mostrare indignazione ha anche fatto pressioni su Figc e Questura di Firenze per far identificare i responsabili della scritta.