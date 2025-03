Lanazione.it - Coppa Toscana, pullman da San Casciano

Mercoledi 26 marzo, alle 15,30 allo stadio Bozzi di Firenze si disputerà la finale di calcio dellache vede la Fonte Belverde contro la Carrarese Giovani. Per la squadra sancascianese si tratta di un traguardo mai raggiunto. E per onorare la prima volta da finalisti in, la comunità locale si è organizzata al meglio. Ben duedi tifosi partiranno mercoledi alle 10 dalla piazza di San. Sono state realizzate sciarpe e gadget e si promettono coreografie nello stadio fiorentino oltre agli immancabili panini con la porchetta per il pranzo. Da decenni non si respirava una simile mobilitazione. In paese c’è una strana frenesia. Famiglie intere si sono iscritte a partecipare e pazienza se per un giorno i nipoti salteranno la scuola e i nonni che non seguono il calcio sono convinti di andare in gita.