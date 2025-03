Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Promozione: oggi la partita di ritorno. S.Orso insegue il sogno della finale. Ma prima bisogna battere il Marina

per la gara didelle semifinalidisi giocaCalcio-S.1980. Calcio d’inizio alle ore 15. All’andata il risultato fu di 0 a 0. "importante – sottolinea il direttore sportivo del Sant’Giancarlo Ruggieri – perché designerà lafinalista. Conosciamo bene il valore dei nostri avversari ma proveremo a raggiungere ladove presumibilmente visto il 4 a 0 dell’andata ci sarà il Trodica che ha già vinto il campionato (girone B) ed a cui vanno i nostri complimenti". Stando al regolamento dopo il tempo regolamentare in caso di parità (non valgono gli eventuali gol segnati in trasferta) si passerà direttamente ai calci di rigore. Arbitra Mattia Gasparoni di Jesi, assitenti Saverio Illuminati di Macerata e Mattia Gasparri di Pesaro.