Laprimapagina.it - Coppa Europea Elite Roud under 19 Italy vs Latvia (1-1) con un gol per tempo. Ezio Scida pieno per applaudire gli azzurrini

Leggi su Laprimapagina.it

1Marcatori: 29° Jeff Ekhator (I), 87° Joksts (L)(4-3-3): Martinelli, Magni, Plaia, Natali, Pagnucco, Venturino, Rispoli, Mendicino, Ekhator, Camarda, Fini. All. Bollini(3-5-2): Bite, Berzins, Purs, Molotkovs, Strods, Klavinskis, Jesse, Barkovskis, Galajevis, Kukulis, Ivulans. All. DobrecovsArbitro: Zorbay Kukuc (Tur)Ass. Furkan Orun (Tur) Sergei Vassyutin (Kaz)Quarto giudice: Bulat Sariyev (Kaz)Pareggio che per l’Italia equivale alla fatidica beffa che nel calcio sono abbondante. Subire il gol del pareggio a pochi minuti dal termine e inseguito all’unico calcio d’angolo a favore della Lettonia, è difficile digerirlo dopo avere dominato la partita. La conferma del dominio degli azzurri i dodici angoli che si sono procurati.La partita iniziata con il calcio d’avvio da parte degli ospiti che subito si procurano un’azione da gol con Kukulis.