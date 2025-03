Conviene fare vincere Jessica”. Grande Fratello, i commenti del pubblico dopo le polemiche sui voti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Leattorno alnon accennano a placarsi. Negli ultimi giorni, il reality show di Canale 5 è stato travolto da accuse e controversie, in particolare sul tema dei cosiddetti “fandom tossici”: gruppi di fan che, nel tentativo di sostenere il proprio concorrente preferito, attaccano sui social giornalisti, ex inquilini e chiunque osi esprimere una critica nei confronti del loro beniamino.Ma questa non è l’unica questione a tenere banco. Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto per possibile truffa aggravata in merito al sistema di televoto del programma. Secondo le accuse, le nomination sarebbero fortemente influenzate da gruppi organizzati in possesso di migliaia di email fasulle, utilizzate per pilotare il risultato a discapito delgeneralista, che di fatto perderebbe ogni reale potere decisionale.