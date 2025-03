Anteprima24.it - Contro il bullismo insieme, il personale della Questura incontra le scuole del territorio

Tempo di lettura: 2 minutiIn quest’ultimo mese molti sono stati gli incontri tenuti daldi Benevento con gli studenti delledi ogni ordine e grado, sia nel capoluogo che nella provincia, per parlare del progettoil– bullo in rete – Anno scolastico 2024/2025, promosso dalla Polizia di Stato con l’intento di stimolare i più giovani a riflettere sul rispetto verso gli altri nonché sul modo più corretto di utilizzare i social network.Durante gli incontri sono stati proiettati dei video, è stato distribuito materiale informativo e sono state mostrate alcune testimonianze per stimolare i ragazzi sull’importanza di una comunicazione tempestiva, efficace ed empatica con le vittime e il fondamentale ricorso delle stesse o di chi ha notizia alle istituzioni scolastiche ed alla Polizia di Stato.