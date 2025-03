Ilfattoquotidiano.it - Contributi a fondo perduto per acquistare o ristrutturare case in 33 borghi spopolati: l’iniziativa della Provincia di Trento

È (quasi) ufficiale. Laautonoma distanzierà deiper favorire il ripopolamento di 33 comuni colpiti dal calo demografico. La proposta, formulata nell’ottica di una politica di maggior coesione sociale del territorio, è indirizzata a soggetti (persone fisiche) “che hanno o intendono acquisire un diritto di proprietà o di godimento su un immobile” in uno dei comuni cosiddetti “marginali“, nei quali “l’immissione di soli cinque nuovi gruppi familiari può cambiare la vita di un paese“, spiega Ileana Olivo, dirigente dell’Unità di missione che ha individuto i territori e accompagnerà i nuovi residenti.In cosa consiste la proposta – Iserviranno a sostenere le spese di acquisto e ristrutturazione di un immobile, per poterlo usare come abitazione oppure per affittarlo a canone moderato a chiunque scelga di spostarvi la sua residenza per dieci anni.