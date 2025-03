Oasport.it - Continua la scalata di Lucia Bronzetti nel ranking WTA: le posizioni guadagnate a Miami e dove può arrivare

ha vinto all'esordio ed è approdata al secondo turno del tabellone di singolare femminile deiOpen 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor della Florida (Stati Uniti).L'azzurra prosegue così nella sua risalita nelWTA:lunedì 17 marzo si trovava a quota 993 punti, al 62° posto, ma con la vittoria di ieri sera si è già portata a quota 1018 punti, al 57° posto virtuale, guadagnando 5e 25 punti netti., infatti, ha guadagnato 35 punti, ma scarterà i 10 dell'eliminazione al primo turno dello scorso anno. La tennista italiana potrebbe proseguire ulteriormente nella proprianella classifica mondiale in caso di ulteriori passi in avanti nel torneo, fino a portarsi al massimo a quota 1983, che al momento varrebbe la posizione numero 22.