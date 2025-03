Spazionapoli.it - Conte pensa già al Milan: le due mosse a sorpresa per il ritorno dalla sosta

Antoniostarebbe giàndo al, con due possibileper il rientroe con la corsa scudetto ancora aperta E’ già proiettato verso il rientroAntonio, nonostante lo stop del campionato sia appena iniziato. Il pareggio contro il Venezia di domenica scorsa ha lasciato l’amaro in bocca non solo nei tifosi, ma anche nel tecnico leccese. Il contropiede finale subito da un calcio d’angolo a favore ha fatto infuriare l’allenatore dei partenopei, che non accetta di vedere una squadra che non usa la testa fino all’ultimo secondo di partita.La condizione fisica non sarà delle migliori, ma lo spirito di questa squadra non può venire meno in questo modo, non a 9 partitefine del campionato e con soli 3 punti di distanza dall’Inter capolista.