Ilfattoquotidiano.it - Conte attacca il governo: “Crisi industriale come ai tempi del Covid, ma ora il virus non c’è. Siete incapaci”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgia Meloni “non ha speso una parola, è afona, su 26 mesi su 27 c’è un crollo della produzione. Il ministro Giorgetti ha la testa bassa, ma che dite? Siamo tornati alla produzioneai livelli del, con una particolarità: non c’è più il. Ma purtroppo ilvoi, un carrozzone di ministri che state dimostrandotà”. Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, in dichiarazione di voto alla Camera dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.L'articoloil: “aidel, ma ora ilnon c’è.” proviene da Il Fatto Quotidiano.