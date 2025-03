Consorzio di Bonifica Litorale Nord | gli impianti idrovori si illuminano di bagliori tricolori

Leggi su Ilfaroonline.it

19 marzo 2025 – Ildi, aderendo all’iniziativa nazionale promossa da ANBI, ha illuminato con i colori della bandiera tricolore, l’impianto idrovoro presente nella propria sede legale in via Fosso del Dragoncello, 172 ad Ostia e la sede sede di Focene via delle idrovore di Fiumicino 172. Quest’ultima è stara illuminata solo ieri sera, mentre la sede di Ostia sarà, a partire da ieri, sempre illuminata con la bandiera tricolore.L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività congiunte predisposte dai Consorzi didel Lazio, che parteciperanno con Anbi Lazio, all’iniziativa per una comune riflessione utile a sottolineare l’importanza della gestione delle risorse idriche e della sicurezza idraulica del territorio. La sede, a partire da ieri, sarà sempre illuminata con la bandiera tricolore.