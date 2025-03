Ilgiorno.it - Console indiano in Ateneo tra gli studenti

L’Università ha ospitato ieri la visita ufficiale di Lavanya Kumar,generale dell’India a Milano. Il diplomatico ha incontrato il rettore Francesco Svelto con Silvia Figini, delegata all’Orientamento alla scelta, e Axel Berkofsky, delegato per l’Internazionalizzazione nel Far East. L’incontro è stato occasione per rafforzare i legami accademici, esplorando nuove opportunità di collaborazione nel campo della formazione e della ricerca. In Aula Volta poi ilgenerale ha incontrato glie i ricercatori indiani impegnati a Pavia per condividere le esperienze accademiche e di vita in città. L’evento testimonia l’impegno dell’nel promuovere l’internazionalizzazione e nel creare un ambiente accademico sempre più inclusivo e aperto agli scambi culturali e scientifici a livello globale.