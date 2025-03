Anteprima24.it - Consiglio regionale, ok a mozioni su dirigenti e flat tax

Tempo di lettura: 2 minutiDuea firma dei consiglieri regionali della Campania, Franco Picarone e Valeria Ciarambino, sono state approvate oggi dall’assemblea. La prima è relativa al “reclutamento deidelle professioni sanitarie tramite il coordinamento dell’utilizzazione delle graduatorie attive esitate da concorsi pubblici gia’ espletate negli enti del Ssr”. Si impegna così la giunta a far “completare il percorso e soddisfare il fabbisogno didelle professioni sanitarie attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora attive in tutte le aziende del SSR. Un atto di completamento di quanto già inserito nella risoluzione al Documento di Economia e Finanzadella Campania licenziato a fine anno”. La seconda mozione è per l'”estensione dellatax prevista dalla legge di bilancio 2025 a tutte le professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”.