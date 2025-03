Lanazione.it - Confagricoltura chiede ristori: "Questo è un disastro annunciato"

Leggi su Lanazione.it

Il maltempo ha flagellato anche i campi. I danni sono molti e la conta è ancora in corso. Le colline sono state bersagliate da frane e smottamenti. Le zone pianeggianti sono state sommerse in una fase importante e delicata della stagione, con molte semine già fatte, alle soglie della primavera.va dritta al punto e non lesina le critiche: "Ancora una volta ci troviamo a commentare la cronaca di un. Adesso basta. Subito un progetto per ridisegnare il reticolo idraulico della piana pisana", duce Paolo Rossi direttore diPisa che non usa mezze parole, rispetto alla devastazione e alche ha colpito le imprese agricole e migliaia di ettari coltivati, distrutti dalla forza delle acque. "Il clima impazzito - commenta amaramente il direttore Rossi - ha riversato sulla piana pisana milioni di metri cubi di acqua che, giustamente per evitare gli ingenti danni sulla città di Pisa, sono stati riversati su qualche migliaio di ettari di terreni agricoli seminati a cereali, tramite lo scolmatore di Pontedera.