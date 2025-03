Internews24.com - Condò è certo: «In questo momento, la squadra che sta battendo il ferro finché è caldo è l’Inter»

Leggi su Internews24.com

di Redazionea margine del Trofeo Maestrelli, ha parlato della stagione dele ha valutato quanto sta facendo fino ad ora lanerazzurraA margine del Trofeo Maestrelli,ha parlato della situazione in casa Inter valutando la stagione dei nerazzurri fin qui. Il noto giornalista ha poi anche fatto un discorso in ottica scudetto prendendo in considerazione Napoli e Atalanta e i recenti risultati in campionato delle due squadre. Di seguito le sue parole riportate da TMW.PAROLE – «In, lache stail, dopo la vittoria di Bergamo, ma con ancora 17 partite da giocare (o almeno si spera che siano 17)., giocando con le nazionali la pausa non è così lunga, però mentalmente è importante staccare. Mentalmente è importante anche per il Napoli, perché i risultati recenti dicono chiaramente che questanon ha più il ritmo del girone d’andata.