Juventusnews24.com - Condò dubbioso: «La Juve ha fatto bene a proseguire con Thiago Motta? Era l’ultima finestra in cui avrebbe avuto senso cambiare ma…»

di RedazionentusNews24sulla conferma disulla panchina della: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Paoloè intervenuto a margine del Trofeo Maestrelli per analizzare il momento dellae la scelta di confermaresulla panchina bianconera. Le parole riprese da TMW:PAROLE – «Quando una crisi è così profonda, non c’è mai una sola causa. Credo che lantus abbia commesso errori in fase di mercato, enon sia riuscito a rivedere il suo approccio in base ai giocatori che gli sono stati messi a disposizione. Scelta giustacon? Ho qualche dubbio. Questa era probabilmentein cuiallenatore, ma bisogna considerare che stiamo parlando dellantus.