Condannato spacciatore di ketamina

a 4 anni e 8 mesi di reclusione Vitaliy Borysov, ventiseienne di origini ucraine che lo scorso ottobre venne arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza percè trovato in possesso di 870 grammi di, una droga sintetica che in quei mesi stava dilagando sia in città che in Val di Magra. L’uomo era stato sorpreso a cedere una dose e poi aggredì i finanzieri costretti alle cure del pronto soccorso. Nel corso della perquisizione domiciliare spuntarono 876 grammi die 3.50 grammi di eroina quindi fu arrestato per spaccio oltre che per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Ieri mattina in Tribunale a Speziasi è tenuto il processo. Il giudice Marinella Acerbi, pubblico ministero Alessandra Conforti, lo haalla pena di 4 anni e 8 mesi con cncessione delle attenuanti.