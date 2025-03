Iltempo.it - Condannato "senza movente, arma e Dna", l'accusa dei legali di Stasi

Leggi su Iltempo.it

C'è un innocente in carcere per il delitto di Chiara Poggi? Idi Alberto, il fidanzato della vittimain via definitiva per l'omicidio di Garlasco, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, sono ospiti di Federica Panicucci a Mattino 5, mercoledì 19 marzo. Con una nuova perizia genetica sul Dna trovato sulle mani della vittima hanno fatto riaprire le indagini su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Ma nella puntata di parte dalla condanna di Stati, che per la giustizia resta il responsabile del delitto dopo una tortuosa storia giudiziaria. Con qualeè stato? Si è parlato a lungo del fatto che Chiara potesse aver scoperto le foto a luci rosse conservate da Alberto sul pc. "Questo è stato un grande cavallo di battaglia" dell', spiega Bocellari, "è passato questo concetto, ma tutti dimenticano che c'è una perizia informatica che è stata svolta su ordine del giudice in primo grado, che ha proprio verificato questo".