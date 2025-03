Ilfattoquotidiano.it - Concordo con le vostre preoccupazioni sulla democrazia minacciata, ma non siete più credibili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Michele SanfilippoNei palinsesti televisivi di queste ultime settimane, numerosi giornalisti dell’informazione mainstream non fanno che ricordarci quanto sia preziosa larappresentativa,come mai prima dalla ritrovata intesa tra Usa e Russia, avvenuta con la tutt’altro che imprevedibile elezione di Trump. Preoccupazione che condivido totalmente.Ciò che condivido di meno sono latà di questi straordinari analisti e, di conseguenza, la validità delle soluzioni che ci propongono per uscire dall’angolino in cui la storia sta ponendo l’Europa.Non mi è proprio possibile dar credito a chi, negli ultimi trent’anni, pur dichiarando un’appartenenza al campo progressista – che per missione storica dovrebbe tutelare i più deboli – ha appoggiato esponenti politici che, più che al servizio dei cittadini, sono stati al servizio di lobby economiche.