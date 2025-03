Internews24.com - Conceicao Milan, scoppia il ‘caso’ nello spogliatoio rossonero: c’entra…quel big dell’Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione, si sarebbero avvertiti dei leggeri malumoridel club, paradossalmente c’entra un bigArrivano novità preziose su quanto accade in casa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport tra le mura dei rossoneri potrebbe (il condizionale è d’obbligo) registrarsi un po’ di malumore per il comportamento di Theo Hernandez dopo l’ultima gara vinta a San Siro da parte dei padroni di casa in rimonta contro il Como per 2 reti ad 1. Il presunto motivo? E cosa c’entrerebbe un giocatore? Ve lo diciamo subito.A fine primo tempo del match coi lariani infatti, all’interno di una sfida giocata fino a quel momento a buoni livelli, il talento francese ha chiesto il cambio a mistercausa un fastidio accusato al polpaccio.