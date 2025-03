Lanazione.it - Con Sei Toscana e EduIren cresce l’educazione ambientale nelle scuole della Toscana del sud

Arezzo, 19 marzo 2025 – Si moltiplica l’offerta didattica rivolta agli studenti dei comuni delle province di Siena, Arezzo, Grosseto eVal di Cornia, in provincia di Livorno. Dopo la positiva esperienza di “Ri-Creazione”, che Seipromuove da dieci anniprimarie e secondarie di primo grado, arriva per gli studenti dellesuperiori un nuovo progetto di educazionedal titolo “Transizioni”. Il nuovo progetto, sviluppato in sinergia con, la divisione educationalcapogruppo Iren, si rivolge alle classi terze e quarte dellesecondarie di secondo grado ed è dedicato alla tematicatransizione ecologica. Si tratta di laboratori che, attraverso un approccio partecipativo, permettono alle ragazze e ai ragazzi di proporre idee, illustrare punti di vista differenti e creare un confronto tra pari su temi come l’economia circolare, le fonti rinnovabili, la mobilità elettrica, le città intelligenti e l’agricoltura sostenibile.